منع التصوير والدخول.. إجراءات أمنية في موقع انهيار "مول الزهراء" بالزعفرانية (شاهد)

ووثقت عدسة مشاهد جديدة من محيط الحادث، تظهر الواجهة التي سقطت بشكل مفاجئ داخل المجمع، حيث أكد مراسلنا المتواجد هناك أن الإجراءات الأمنية تزامنت مع وصول لجان فنية مختصة لتقييم الوضع الإنشائي للهيكل المتبقي.وأفاد مصدر ميداني بأن تسبب بأضرار مادية كبيرة وجسيمة في عدد من عجلات المواطنين التي كانت متوقفة قرب الموقع، فيما لا تزال الفرق الهندسية تبحث في أسباب سقوط الواجهة، وسط تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير السلامة والجودة في المشروع.وباشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد المسؤوليات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث، فيما طالب سكان المجمع السكني بضرورة وضع حواجز أمان دائمة حول المشاريع قيد الإنشاء لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي هددت حياة القاطنين وألحقت الضرر بممتلكاتهم.