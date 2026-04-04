من ساحة التحرير.. دعوات للوحدة ورفض العدوان ضد الشعوب الاسلامية خلال تظاهرة مليونية دعا إليها السيد الصدر

وقال مدير مكتب السيد الشهيد في ، إبراهيم الجابري، لـ" "، إن التظاهرة المليونية جاءت للتعبير عن رفض الاعتداءات التي طالت دولًا وشعوبًا مسلمة، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير يعكس حجم الغضب الشعبي إزاء ما يجري في المنطقة.من جهته، أكد القيادي في التيار الوطني الشيعي للسومرية نيوز، أن الجماهير التي احتشدت في جاءت بدعوة من السيد الصدر للتعبير السلمي عن رفضها للعدوان، لافتًا إلى أن الحروب لا تجلب سوى الدمار والخراب والتهجير، معربًا عن أمله في أن يسود السلام وتنتهي الصراعات في المنطقة.بدوره، دعا الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي عبر نيوز، إلى توحيد الصفوف وتلبية نداءات التكاتف، مشيدًا بالحضور “المليوني” في بغداد ومدن أخرى، واعتبره رسالة واضحة على وحدة وقوة شعبه، مضيفًا أن دعوة السيد الصدر تمثل امتدادًا لنداءات المرجعية الدينية العليا.وعند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم، انطلقت التظاهرة التي دعا اليها زعيم التيار الوطني الشيعي، ، في 12 محافظة عراقية اخرى.وكان قد دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد ، يوم الاثنين الماضي، الشعب العراقي إلى التظاهر (اليوم السبت) لاستنكار العدوان الصهيوأمريكي.وقال السيد الصدر في بيان "أدعو الشعب العراقي بكل طوائفه وانتماءاتهم للتظاهر في كل محافظات العراق الحبيب في يوم السبت من أجل استنكار العدوان الصهيوامريكي والمطالبة بإعلان السلام في المنطقة برمتها".واضاف ،ان "التظاهرة يجب ان تكون سلمية ذات تنظيم عالٍ لمستوى في جميع النواحي وأهمها السلمية ووحدة الهتافات ولا يرفع فيها إلا العلم العراقي فقط لا غير".واوضح ان "موعد التظاهرة سيكون يوم السبت القادم من الساعة الرابعة والنصف وحتى غروب الشمس في نفس اليوم، ليرجع الجميع سالمين غانمين مشكورين إلى منازلهم بفضل الله ورحمته".ودعا السيد الصدر "الجهات المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة".وبعد ذلك بيوم، اصدر المكتب الخاص للسيد الصدر، تعليمات مركزية بشأن التظاهرة.وبحسب وثيقة للمكتب، جاء فيها "تقرر أن تنطلق التظاهرة يوم السبت الموافق 4 نيسان 2026، مع التشديد على الالتزام بالشعارات والهتافات المركزية".وأكدت التعليمات ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرة، ورفع العلم العراقي حصراً دون أي أعلام أو صور أخرى، إلى جانب التعاون الكامل مع الجهات الأمنية واللجان التنظيمية.كما دعت اللجنة، إلى الالتزام بالتوجيهات المركزية الصادرة عن اللجنة المنظمة، وتحديد توقيت التظاهرة من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى وقت الغروب، مشيرة إلى استثناء من التظاهرات.ويوم الخميس الماضي، أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، أماكن التظاهرة السلمية المقررة بعد غد السبت، في عموم محافظات العراق.وبحسب وثيقة للمكتب، فقد حُددت مواقع التظاهر في عدد من المحافظات، أبرزها: (مجسر التربية)، (شارع دجلة)، (ساحة الحبوبي)، واسط (ساحة المجلس)، (ساحة الاحتفالات)، (فلكة الساعة)، بابل (شارع أربعين)، (فلكة التربية)، بغداد (ساحة التحرير)، (ساحة الفلاحة)، (فلكة المحافظة القديمة)، (برطلة سايدين أربيل).وأكدت الوثيقة أن التظاهرة ستُقام بشكل سلمي وتشمل مختلف المحافظات، ضمن ما وصفه البيان بـ(التظاهرة العراقية السلمية).