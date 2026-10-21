ترامب ينفجر بوجه مراسل في البيت الأبيض: اخرس.. هل أنت مريض؟ (فيديو)

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت"، أمس الثلاثاء، بدأ فاينبرج سؤاله بالإشارة إلى امتلاك عدداً من ملاعب الغولف، قبل أن يقاطعه الرئيس الأمريكي قائلاً: "انتظر، انتظر، انتظر"، ثم قاطعه مجدداً بعبارة "اخرس، اخرس"، مشدداً على الكلمة الثانية، قبل أن يسأله: "ما خطبك؟ هل أنت شخص مريض؟".ورد المراسل على سؤال ترامب قائلاً: "ليس على حد علمي يا سيادة الرئيس"، مشيراً في تقريره اللاحق إلى أنه خضع مؤخراً لفحصه الطبي السنوي، وكانت نتائجه جيدة، مضيفاً: "كنت أقوم بعملي، وسأعود غداً".وفي سياق متصل، هاجم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المراسل عبر منصة "إكس"، إذ نشر مقطعاً مصوراً للمواجهة التي جرت بينه وبين ترامب، واصفاً فاينبرج بأنه "صحفي أحمق"، ومتهماً إياه بسوء السلوك داخل المكتب البيضاوي.ورد فاينبرج على منشور فانس قائلاً: "إذا كنت ستوجه لي إهانة، فعلى الأقل تحلّ بالشجاعة الكافية للإشارة إلى حسابي".وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر متكرر بين ترامب ووسائل الإعلام، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن وجّه انتقادات وإهانات مباشرة إلى صحفيين خلال طرحهم أسئلة بشأن ملفات سياسية وشخصية.وفي تشرين الثاني الماضي، وجّه ترامب تعليقاً مهيناً إلى أحد المراسلين على متن الطائرة الرئاسية، بعدما سأله عن الملفات المرتبطة بجيفري إبستين، المدان في قضايا جنسية، قائلاً له: «اصمت أيها الخنزير الصغير»، وفقاً لما ورد في التقارير بشأن الواقعة.