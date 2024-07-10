اليوم.. درجات خمسينية في 8 محافظات عراقية

وبدأ المنخفض الموسمي اعماله في العراق ابتداء من يوم امس الثلاثاء وسيستمر حتى الى السبت، حيث ستسجل 8 محافظات درجات حرارة خمسينية وهي واسط، النجف، الديوانية، بابل، ميسان، الناصرية، السماوة، والبصرة، فيما ستكون 49 مئوية في بغداد.وتعتبر هذه الموجة مرتبطة بـ"جمرة القيظ"، التي تشتد فيها الحرارة منتصف تموز وتستمر حتى قبل نهايته عادة، فيما تشير التوقعات الى انه لاتوجد موجة حر خلال الأيام الـ10 القادمة بعد انتهاء موجة الحر الحالية السبت المقبل.ومن المتوقع ان تسجل مدن جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 50 و 52 مئوية، فيما ستكون في مدن وسط البلاد بين 48 و50، اما غرب البلاد فتتراوح بين 45 و48 مئوية، فيما ستكون بين 39 و45 مئوية في شمال البلاد واقل في المناطق الجبلية.