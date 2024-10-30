مساء اليوم: العراق يدخل حالة جوية "معقدة" لـ6 أيام.. رياح هابطة وأمطار شديدة

وبحسب معلومات خرائط الطقس، فإن عموم مدن ستتأثر بحالة مركبة تستمر عدة أيام ناتجة عن نزول حوض بارد بطبقات الجو العليا مع امتداد تيارات سطحية رطبة لتتشكل حالة غير مستقرة في الطقس بين امطار ورعد وبرق ورياح هابطة ".وتبدأ الحالة تدريجيا مساء اليوم الاربعاء من الجهة الجنوبية حيث يبدأ ظهور السحب في الاجواء تتخلها سحب رعدية ممطرة ذات تأثير عشوائي .وستكون الحالة على مرحلتين، تكون الأولى اقل شدة وتبدأ اليوم الاربعاء وحتى المقبلة، وتؤثر على مناطق متفرقة من والفرات الاوسط وبعض مدن الوسط ".اما المرحلة الثانية وهي الاشد والاشمل نتيجة لتعمق الحوض العلوي نحو البلاد، فتمتد من السبت الى الاثنين، وتزداد فيها شمولية وكميات الامطار وكثافة السحب الرعدية".وينبه المختصون من غزارة الامطار مع احتمالية جريان الشعاب والاودية وطفح الشوارع في بعض الأماكن.