أماكن الهطول ومستوياتها من الان وحتى الأحد.. خلاصة الحالة المطرية في العراق

ويقول المختصون ان الجولات المطرية ستكون بشكل متقطع وتدريجي وعلى جولات متجددة، لغاية يوم السبت المقبل، فيما ‏تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية بعموم وستكون الحرارة العظمى في اليوم الأربعاء 17 مئوية، فيما سيكون الانخفاض اكثر عمقا في غرب .و‏تتوسع فرص الأمطار المتفرقة اليوم الأربعاء وتشمل وديالى وصلاح الدين ثم تعود مجددا على المناطق الجنوبية والوسطى والغربية مع هبوب في الرياح السطحية، فيما تنشط العواصف الرعدية مع ضربات البرق في مناطق من الجنوب وأجزاء من الفرات الأوسط والأنبار والتي تكون بعضها شديدة نتيجة لدفئ سطح الأرض والذي يعزز من شدة العواصف الرعدية.وتشير البيانات الى ان ذروة الموجة المطرية ستكون من صباح الجمعة ولغاية صباح السبت، مع نشاط قوي ومتكرر وواسع التأثير على النجف والمثنى، وبشكل أقل في باقي المناطق الوسطى والجنوبية وسيكون النشاط مليئا بالأمطار الغزيرة وتساقط البرد الحالوب أحيانا مع رياح نشطة.وبحسب البيانات، فان احتمالية الهطول في اليوم الأربعاء تبلغ 60% وستكون عند مستويات اكثر من 5 ملم، وغدا الخميس ستكون احتمالية الهبوط 25% فقط، لكن الجمعة ترتفع الاحتمالية الى 80% عند مستويات 15 ملم، وتقفز السبت الى اكثر من 18 ملم وباحتمالية تبلغ 60%.وفقا لذلك فان امطار الأربعاء ستكون محطة مؤقتة تهيء المحافظات العراقية لذروة الموجة المطرية خلال يومي الجمعة والسبت.