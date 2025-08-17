طقس العراق.. رياح شمالية "تكسر جبروت" حرارة آب حتى نهايته

وتشير خرائط الطقس الى إنكسار نسبي في شدة الأجواء الحارة نتيجة الى دخول تيارات هوائية من جهة ابتداء من اليوم الأحد، حيث ستؤدي الى انحسار موجة الحر من المناطق الوسطى وتستمر موجة الحر في المناطق الجنوبية الى يوم الأثنين/الثلاثاء.و‏تستقر درجة الحرارة في حول 45 مئوية إما المناطق الشمالية والغربية فيكون فيها الطقس صيفي اعتيادي مائل للدفء في أقصى الهضبة الغربية.‏وستعمل التيارات الشمالية أيضا على انهاء رطوبة ضربت مناطق من وميسان وبعض المحافظات الجنوبية نتيجة رياح جنوبية شرقية جذبت كميات من رطوبة مياه منذ يوم الجمعة، فيما تستمر درجات الحرارة في الإنخفاض خلال الأيام المقبلة.