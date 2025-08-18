الطقس حتى نهاية الاسبوع.. الحرارة تتراجع وتمنح العراق "شهر آب رحيم"

وبحسب فإن أجواء ستكون اليوم وحتى يوم الجمعة أجواء صيفية معتدلة مع سماء صافية وانخفاض طفيف في الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وبينما تستقر الحرارة عموما لغاية الجمعة، لكن يوم الجمعة سترتفع قليلا، وعموما فإن طوال هذا الأسبوع وحتى نهاية شهر اب ستكون اعلى حرارة كمعدل تبلغ 48 مئوية في اقصى جنوب العراق، بينما ستكون في وسط وشمال البلاد من 44 مئوية فأقل.ويقول المختصون ان موجة الاعتدال الجوي بدأت تغير مسار الصيف الاعتيادي بانخفاض درجات الحرارة وتراجع تأثير الكتل الحارة في العراق، وستزداد خلال منتصف الأسبوع بانخفاض حرارة يتراوح بين 3 الى 6 مئوية عن المعدل الطبيعي، نتيجة التيارات العلوية القادمة من أوروبا، وهذه الكتلة المعتدلة ستكون مؤقتة وتعود الكتل الحارة بنمطها الصيفي الطبيعي.ويشير مختصون اخرون الى انه من غير الصحيح ما يتم تداوله بان الحرارة في العراق ستنخفض بشكل كبير في اب والوصول الى 37 مئوية، بل ان العراق لن يودع الحرارة الاربعينية والحديث عن نهاية مبكرة للصيف غير دقيق، كما ان الانخفاض في الحرارة مؤقت ولا يمثل خروجا عن طبيعة مناخ العراق في اب.