كتلة "هواء بحري" تحرر العراق من قبضة المرتفع الحار.. وأيام مريحة لحين سقوط المطر

وبحسب خرائط الطقس، فإن كتلة هوائية معتدلة قادمة من شرق المتوسط باتجاه أجواء ، ستدخل البلاد اليوم الأربعاء، وتساهم بخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، خصوصاً في وسط البلاد، حيث من المتوقع تسجل لأول مرة منذ بداية الصيف معدل 38 درجة مئوية فقط، وهو سبق ان تم تسجيله في شمال وغرب البلاد قبل أيام فقط ولم يسبق تسجيله بوسط العراق.وترافق الكتلة المعتدلة، حالة انخفاض الضغط الجوي، مما يؤدي الى كسر سيطرة المرتفع الحراري بعد ان سيطر لاشهر طويلة، لتبدأ مرحلة انتقالية بمناخ المنطقة بشكل تدريجي.وتشير بيانات الطقس الى ان درجات الحرارة في مناطق الشمال تكون بين 30 إلى 37 درجة مئوية، ومناطق الغرب بين 30 إلى 34 درجة، ومناطق الوسط بين 38 إلى 39 درجة، بينما الجنوب يسجل الأعلى بين 41 إلى 43 درجة مئوية.وتؤكد النماذج المناخية أن استمرار تأثير الكتلة المعتدلة سيجعل الأجواء أكثر ارتياحا خلال الأيام القادمة، مع فرق واضح بين النهار والليل، ما يعني دخلونا مبكرا في أجواء الخريف.وفي سياق منفصل، تشير التوقعات الى منخفض جوي قد يؤثر على اجزاء واسعة من الاقسام الشمالية و الغربية من البلاد خلال الثلث الاخير من الشهر الجاري مع تواجد واضح للامطار.