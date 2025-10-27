‏المنبئون "محبطون": "بوادر الخير" اختفت من الخرائط.. والحرارة مسيطرة

ويصف المختصون ان الخرائط الطقسية "باتت مربكة"، فتوقعات اليوم تختفي غدا وهكذا، حيث أظهرت اخر تحديثات ضعف احتمالية حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار التي كانت متوقعة بداية الشهر المقبل.كما ان الانخفاض المتوقع بدرجات الحرارة مطلع الشهر القادم تراجعت أيضا وسيكون مجرد انخفاض طفيف وواضح على درجة الحرارة الصغرى تحديدا، ولا تزال الكتل الدافئة هي المسيطرة على الأجواء.كما لا تظهر خرائط الطقس حالة جوية قوية حتى منتصف الشهر القادم، وسط تركيز على نزول المنخفض المتوسطي بداية الشهر القادم، لكنه يحتاج الى التفاعل مع الأحمر الحراري وكتلة رطبة لتكتمل الحالة، وهناك 10 أيام تفصلنا عن بداية الحالة.اما اليوم الاثنين، فمن المتوقع أن يسود طقس مستقر في معظم مناطق ، مع ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب والوسط مقارنة بالشمال، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم في أغلب المحافظات، مع احتمال ظهور بعض الغيوم المتفرقة في شمال البلاد.وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي الشمال تكون أجواء معتدلة، مع بعض الغيوم المتفرقة، ولا أمطار متوقعة، اما في الوسط فتكون الأجواء حارة، والسماء صافية إلى قليلة الغيوم، اما في الجنوب تكون الأجواء حارة ومستقرة، السماء صافيةاما درجات الحارة العظمى المتوقعة ستكون كالاتي:: 32°C: 35°C: 34°C: 34°C: 33°C: 32°C: 33°C: 33°C: 33°C: 34°C: 32°C: 33°C: 31°Cكركوك: 30°C: 26°C: 25°C: 25°C