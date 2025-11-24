العراق يعيش اخر 10 أيام جفاف .. تنتظره أمطار لاتهدأ وليالٍ باردة طويلة

وابتداء من مساء غد الثلاثاء تتأثر البلاد بحالة جوية ضعيفة تتركز على ، وتزداد فعاليّتها يوم الأربعاء وتشمل مناطق متفرقة من الشمال، وقد تمتد لتطال أجزاء من شمال وديالى على شكل زخات أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.ويُتوقع عبور غطاء من السحب المتوسطة والعالية يغطي معظم المناطق خلال هذه الفترة، ما يؤدي إلى طقس غائم جزئي، ولا يُستبعد حدوث زخات عشوائية من الأمطار في بعض مناطق وسط وجنوب البلاد.اما شهر المقبل سيكون "مختلفا تماما" بحسب تقديرات المختصين، وسيكون بنكهة مطرية ضبابية وليالٍ باردة طويلة، فالتوقعات تشير الى اقتراب انحدار وتكسر المرتفعات الجوية العنيدة المسيطرة على المنطقة الان والتي عملت على قلة وانعدام الحالات الممطرة.لكن البداية الفعلية والحقيقة للموسم ستكون بعد تاريخ 3/12 حيث من المتوقع ان تقترب عدة حالات مطرية بفترات استقرار قصيرة بين الواحدة والاخرى وربما هذه الحالات تكون مميزة وقوية .ويقول المختصون ان الفترة القادمة من اليوم حتى 3/12 ستكون اخر فترات الجفاف والاستقرار وستكون الاجواء فيها مستقرة مع درجات حرارة معتدلة نهارا وباردة ليلا، وقد تشهد بعض المناطق لاسيما شمالا وغربا بعض التساقطات والزخات المطرية نهاية الشهر ولكنها بصورة عامة ستكون ضعيفة وخفيفة وفي مناطق ضيقة .وستكون امطار شهر ديسمبر حول او اعلى من المعدل مع سيطرة كبيرة للاجواء الرطبة وموجات الضباب.