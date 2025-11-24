Alsumaria Tv
العراق يعيش اخر 10 أيام جفاف .. تنتظره أمطار لاتهدأ وليالٍ باردة طويلة

أخبار الطقس

2025-11-24 | 01:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يعيش اخر 10 أيام جفاف .. تنتظره أمطار لاتهدأ وليالٍ باردة طويلة
1,786 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس، الى بدء حالة جوية مطرية ضعيفة يوم غد الثلاثاء في مناطق محدودة بـ3 محافظات، لكن الحصة الأكبر ستكون مع بدء الشهر المقبل.



وابتداء من مساء غد الثلاثاء تتأثر البلاد بحالة جوية ضعيفة تتركز على الأنبار، وتزداد فعاليّتها يوم الأربعاء وتشمل مناطق متفرقة من الشمال، وقد تمتد لتطال أجزاء من شمال صلاح الدين وديالى على شكل زخات أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

ويُتوقع عبور غطاء من السحب المتوسطة والعالية يغطي معظم المناطق خلال هذه الفترة، ما يؤدي إلى طقس غائم جزئي، ولا يُستبعد حدوث زخات عشوائية من الأمطار في بعض مناطق وسط وجنوب البلاد.

اما شهر ديسمبر المقبل سيكون "مختلفا تماما" بحسب تقديرات المختصين، وسيكون بنكهة مطرية ضبابية وليالٍ باردة طويلة، فالتوقعات تشير الى اقتراب انحدار وتكسر المرتفعات الجوية العنيدة المسيطرة على المنطقة الان والتي عملت على قلة وانعدام الحالات الممطرة.

لكن البداية الفعلية والحقيقة للموسم ستكون بعد تاريخ 3/12 حيث من المتوقع ان تقترب عدة حالات مطرية بفترات استقرار قصيرة بين الواحدة والاخرى وربما هذه الحالات تكون مميزة وقوية .

ويقول المختصون ان الفترة القادمة من اليوم حتى 3/12 ستكون اخر فترات الجفاف والاستقرار وستكون الاجواء فيها مستقرة مع درجات حرارة معتدلة نهارا وباردة ليلا، وقد تشهد بعض المناطق لاسيما شمالا وغربا بعض التساقطات والزخات المطرية نهاية الشهر ولكنها بصورة عامة ستكون ضعيفة وخفيفة وفي مناطق ضيقة .

وستكون امطار شهر ديسمبر حول او اعلى من المعدل مع سيطرة كبيرة للاجواء الرطبة وموجات الضباب.

الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الأنواء ترد على "هواة الطقس" بعد حديث "المنخفض العميق"
07:27 | 2025-11-21
الأنواء الجوية تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة الأسبوع المقبل
01:02 | 2025-11-20
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19

