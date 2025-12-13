ضباب كثيف صباح الأحد في العراق: تنبيهات لسائقي المركبات

وذكرت الهيئة في بيان، إنه "خلال ساعات فجر وصباح الأحد 14 كانون الأول الجاري، تعود موجات الضباب لتتشكل مجدداً في معظم المدن وتزداد كثافتها باتجاه مناطق شمال وشرق البلاد"، موضحة أن ذلك "نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".ودعت قسم لتنبؤ في الهيئة "مستخدمي الطرق السريعة" لـ "اتخاذ أعلى درجات الحذر أثناء القيادة خلال تلك الساعات لحين تحسّن الرؤية تدريجياً قبل الظهر".يتعرّض بما فيه إقليم كوردستان لمنخفض ممطر يستمر لأيام، يعتبر الأقوى منذ سنوات، بدأ تحركه منتصف ليلة السبت الماضي وتعمّق بالتدريج في الأقسام الغربية والمناطق الشمالية، تاركاً أمطار غزيرة، وتحذيرات من تشكل الفيضانات والسيول في مدن بأنحاء البلاد.وكانت الهيئة قد أصدرت أمس الجمعة تحذيراً مماثلاً بشأن من موجة ضباب جديدة خلال فجر اليوم السبت.وأصدرت العامة، حزمة توصيات، بشأن القيادة في الضباب، لمنع وقوع الحوادث، ومنها: "استخدام الأضواء الأمامية المنخفضة ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، القيادة بهدوء، وفتح جزء من النوافذ يتيح للسائقين الاستماع إلى أصوات السيارات ومركبات الطوارئ".