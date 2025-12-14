جولة جديدة لأمطار شديدة.. 5 أيام من الهطول وجزء من العراق له الحصة الأكبر

وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فان من المتوقع قدوم منخفض جوي جديد عالي الفعالية انفصل من فص الدوامة القطبية الستراتوسفيرية مما يخلق بيئة الى حدوث فرص من الأمطار المستمرة تطال مناطق واسعة من .من المتوقع أن يبدأ تاثير المنخفض من يوم غد الاثنين وحتى الجمعة، ويكون تأثيره على مناطق متفرقة من شمال البلاد والمنطقة الغربية، إضافة إلى بعض مناطق الوسط والجنوب.‏في المقابل، يُتوقع أن يكون تأثير المنخفض أشد على والهضبة الإيرانية، بسبب زاوية نزوله التي تخدم تلك المناطق بشكل أكبر.لكن النماذج الجوية تتقارب اكثر في توقعاتها على أن الحصة الأكبر من الأمطار ستكون من نصيب مناطق البادية، فيما من المتوقع ان أجواء باردة ستضرب المدن العراقية خلال النهار يتحول ليلاً الى شديد البرودة خلال الأيام المقبلة.