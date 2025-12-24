العراق يفتتح العام الجديد بليالٍ شتوية طويلة.. أسبوع من الثلوج والبرد الشديد والجليد

وبحسب بيانات الطقس فإن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة تتركز على مدن شمال شرق البلاد وشرق المنطقة الوسطى، وتشمل ‏ ، ، ، وأجزاء من ، ، والبصرة، و‏قد يصاحب الحالة نشاط محدود للسحب الرعدية، وتنتهي التأثيرات مساء اليوم.كما يُتوقع حدوث استقرار مؤقت في الأجواء، مع ترقّب حالة جوية ممطرة تبدأ مساء الجمعة وتستمر عدة أيام، تتركز على الأقسام الشمالية وبعض مناطق وسط وجنوب البلاد والمنطقة الغربية، فضلا عن توقعات بتشكل موجات الضباب خلال اليومين القادمين في مناطق واسعة من البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية.بعد ذلك ومع حلول الأسبوع المقبل، يتأثر بكتلة هوائية قطبية تتسبب بانخفاض حاد وعام في درجات الحرارة مع انجماد ليلي واسع النطاق وثلوج جبلية كثيفة وأمطار شمالاً كما ترتفع فرص تساقط الثلوج على أطراف مدينتي والموصل.وتؤكد بيانات الطقس ان العراق قد يتأثر بأكثر من لسان هواء قطبي أو نواة دوامة قطبية خلال الأسبوعين المقبلين مما يؤدي لبقاء الاجواء باردة جدًا لأيام وليالي طوال مع درجات حرارة أكثر برودة بكثير من المعتاد.وستتركز الأمطار خلال نشاط المنخفضات المتوسطية على شمال العراق وكذلك شمال الاجزاء الغربية والوسطى والشرقية منه وايضًا بلاد وتركيا ولن تشمل باقي مناطق العراق بسبب عدم تفاعل رطوبة البحر الأحمر ولكن البرد سيعم كل البلاد، حيث تكون درجات الحرارة العظمى منخفضة للغاية وتتدنى لأقل من °10 مئوية في اجزاء واسعة من شمال وغرب ووسط العراق وتكون بين 8 الى 4 مئوية في المناطق الجبلية شمالاً وحول إلى أقل من الـ°0 المئوي في المرتفعات العليا.اما الثلوج فلن تطال السلاسل الجبلية فحسب بل قد ينخفض مستواها ليشمل سهول شمال العراق بما في ذلك وأطراف مدينتي وكركوك.