"طقس العراق".. منخفض جوي شبه قطبي ابتداءً من يوم غد

وجاء في تقرير صادر عن الهيئة، "تشير نماذج الطقس المستلمة لدى الى تأثر البلاد أبتداءً من مساء يوم الجمعة 26- كانون الأول 2025 بمنخفض جوي شبه قطبي يجلب أمطاراً متفاوتة الشدة شاملة لكافة المدن بكميات متفاوتة".

وأضاف "تتركز كمياتها الاعلى في والاقل البلاد، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتبلغ ذروة التأثير ليلة السبت/ الأحد".

ولفت التقرير "يعقب ذلك منخفض جوي آخر أشد برودة منتصف الأسبوع، يُعد آخر منخفضات عام 2025، يستمر عدة أيام ويتسبب بأمطار في كافة المدن مع بؤر للغزارة في المنطقة الشمالية وثلوج".