أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
امطار ترافق الموجة الدافئة "غير المسبوقة" في العراق.. الشتاء قد يعود ومفاجآت في رمضان
أخبار الطقس
2026-02-09 | 01:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,391 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى تناوب الدفء والموجات المطرية على مناطق
العراق
بشكل متفاوت، حيث تشهد مناطق شمال شرق وغرب العراق موجات مطرية مستمرة طوال الاسبوع الحالي، فيما تشهد مناطق وسط وجنوب البلاد موجة دفء غير مسبوقة في هذا التوقيت من السنة، لكن مؤشرات اخرى تشير الى احتمالية "عودة الشتاء" خصوصا في الايام الاخيرة من شهر رمضان.
وبحسب بيانات الطقس فان الامطار تستمر بالهطول على فترات طيلة أيام الأسبوع الحالي في
المنطقة الشمالية
الشرقية للبلاد وأجزاء من
المنطقة الغربية
، مع ملاحظة تراكمات جيدة في المنطقة الشمالية الشرقية، وكذلك في منابع نهري
دجلة
والفرات في الجانب التركي، وتستمر هذه التراكمات طيلة شهر شباط.
وبخصوص الأجواء الربيعية الدافئة في المنطقة الوسطى والجنوبية والفرات الأوسط، فتستمر هذا الأسبوع بسبب استمرار تقلبات الرياح الجنوبية الشرقية خلال الأيام القادمة، مع سيطرة مبكرة للمرتفع شبه المداري.
اما شهر رمضان فقد يشهد انفراجات وتحسن في الأجواء لتصبح
لطيفة
، حيث يتحدث المختصون عن احترار ستراتوسفيري وهو ارتفاع مفاجئ وكبير في درجات الحرارة داخل طبقة الستراتوسفير فوق
القطب الشمالي
، نتيجة ضعف أو
انقسام
الدوامة القطبية، واضطراب التيار النفاث وفتح المجال لاندفاع الكتل الهوائية الباردة نحو مناطق العروض الوسطى ومنها مناطق الشرق الأوسط والعراق، مما يؤدي لموجات برد قوية و انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في مناطق غير معتادة أحيانًا، ويظهر عادة بعد 10 ايام على حدوثه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رمضان "صيفي" في شباط.. "حرارة متطرفة" غير مسبوقة سترافق العراقيين مع الصوم
00:51 | 2026-02-08
"إنفينيتي" تبدأ خطوة "عالمية" غير مسبوقة في السوق العراقية
02:22 | 2025-12-30
موجة الأمطار ترفع منسوب " الزاب" في كركوك
09:29 | 2025-12-08
المغرب.. إجلاء عشرات الآلاف تحسبا لأمطار غير مسبوقة
13:44 | 2026-02-04
طقس العراق
الانواء الجوية
المنطقة الشمالية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
الفرات الأوسط
القطب الشمالي
سومرية نيوز
السومرية
الربيعي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.42%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
23.2%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
21.77%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
21.61%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
أحدث الحلقات
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
من الأخير
صادقون تشكو التسقيط والقانون تخشى التنطيط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
رمضان "صيفي" في شباط.. "حرارة متطرفة" غير مسبوقة سترافق العراقيين مع الصوم
00:51 | 2026-02-08
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
00:55 | 2026-02-05
الشتاء يعيد الذاكرة للعراقيين بعد "غيبوبة دفء".. لا يزال في البرد متسع وجولة مطرية مطلع الاسبوع
00:50 | 2026-02-04
أمطار متقطعة وغيوم كثيفة فوق البصرة.. توقعات بموجة مطرية جديدة
07:17 | 2026-02-03
السماء غاضبة.. "انفجارات رعدية" في بغداد الان وامطار شديدة تطال معظم المحافظات
01:06 | 2026-02-03
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
01:10 | 2026-02-02
