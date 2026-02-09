امطار ترافق الموجة الدافئة "غير المسبوقة" في العراق.. الشتاء قد يعود ومفاجآت في رمضان

وبحسب بيانات الطقس فان الامطار تستمر بالهطول على فترات طيلة أيام الأسبوع الحالي في الشرقية للبلاد وأجزاء من ، مع ملاحظة تراكمات جيدة في المنطقة الشمالية الشرقية، وكذلك في منابع نهري والفرات في الجانب التركي، وتستمر هذه التراكمات طيلة شهر شباط.وبخصوص الأجواء الربيعية الدافئة في المنطقة الوسطى والجنوبية والفرات الأوسط، فتستمر هذا الأسبوع بسبب استمرار تقلبات الرياح الجنوبية الشرقية خلال الأيام القادمة، مع سيطرة مبكرة للمرتفع شبه المداري.اما شهر رمضان فقد يشهد انفراجات وتحسن في الأجواء لتصبح ، حيث يتحدث المختصون عن احترار ستراتوسفيري وهو ارتفاع مفاجئ وكبير في درجات الحرارة داخل طبقة الستراتوسفير فوق ، نتيجة ضعف أو الدوامة القطبية، واضطراب التيار النفاث وفتح المجال لاندفاع الكتل الهوائية الباردة نحو مناطق العروض الوسطى ومنها مناطق الشرق الأوسط والعراق، مما يؤدي لموجات برد قوية و انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في مناطق غير معتادة أحيانًا، ويظهر عادة بعد 10 ايام على حدوثه.