موجة غبار مرتقبة.. تحذيرات من تقلبات جوية في عموم البلاد يوم الجمعة

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول ليلاً الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وبين أن "درجات الحرارة العظمى في وكربلاء والنجف الأشرف 44، والأنبار 40، واسط 42، بابل والديوانية 43، وميسان 45، والبصرة 46، 39، ونينوى 37، 35، 34، ودهوك 33".وأضاف أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية من ، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س تتسبب في تصاعد غبار خفيف الى متوسط الشدة في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وبضع درجات في المنطقة الشمالية".وأشار إلى أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار الى (30) كم/س في الأجزاء الشرقية من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".ولفت إلى أن "الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".