حيدر عبد الامير مدرباً مؤقتاً للزوراء
قررت ادارة نادي الزوراء الاستعانة بخدمات لاعب النوارس السابق حيدر عبد الامير، لتدريب فريق كرة النوارس بدلاً من المستقيل باسم قاسم.
وعقدت ادارة نادي الزوراء، اجتماعاً مع المدرب باسم قاسم، لبحث اسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.
وبحسب مصدر من ادارة النادي فإن "عبد الامير سيقود الفريق مؤقتاً في المباراة المقبلة أمام فريق القاسم".
واوضح أن "الادارة ستفتح قنوات الاتصال مع عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، من بينهم حسن أحمد وعماد محمد.
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