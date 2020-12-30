حيدر عبد الامير مدرباً مؤقتاً للزوراء

وعقدت ادارة نادي الزوراء، اجتماعاً مع المدرب باسم قاسم، لبحث اسباب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.وبحسب مصدر من ادارة النادي فإن "عبد الامير سيقود الفريق مؤقتاً في المباراة المقبلة أمام فريق القاسم".واوضح أن "الادارة ستفتح قنوات الاتصال مع عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، من بينهم حسن أحمد وعماد محمد.