التشي يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الملكي، بهدف نظيف، سجّله الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش في الدقيقة 20 بالرأس بعد مُتابعة لتسديدة من ماركو أسينسيو.وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتكب داني كارفاخال، خطأ داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها فيدال تشافيس، وسددها بنجاح في مرمى البلجيكي، تيبو كورتوا، ليُسجّل هدف التعادل في شباك الملكي.بهذا التعادل أصبح رصيد ريال مدريد 33 نقطة، ليبتعد عن الصدارة، ويترك أتلتيكو مدريد في المركز الأول وحيدًا، بفارق نقطتين، بينما أصبح رصيد إلتشي 16 نقطة بالمركز الخامس عشر في سلم الترتيب.