فروسية معصوم: سنميز حكم القضاء الصادر بشأن الاتحاد

وقال امين سر الاتحاد نبيل مطلگ السعدون في بيان ان "الجميع يحترم القررات الصادرة عن القضاء العراقي"، لافتاً في الوقت ذاته الى "ان غياب القرار الأولمبي العراقي الآن أفضى الى تضليل القضاء العراقي عبر إجابة بكتاب رسمي من الاولمبية العراقية لم ترتقي الى حجم الدقة والمسؤولية".وبين السعدون ان "إجابة مدير إدارة اللجنة الاولمبية الأخيرة عن تساؤل محكمة المنازعات الرياضية لم تبلّغ المحكمة المذكورة باستلام محضر المؤتمر الانتخابي لكتلة المعارضة والذي أسفر عن إنبثاق هيئة ادارية شرعية برئاسة جوان فؤاد معصوم".وشدد السعدون على ان "اتحاده سيمضي لتمييز الحكم لدى القضاء العراقي الوطني كخيار أول سيتبعه حراك قانوني وشرعي لاقامة مؤتمر إنتخابي جديد باجماع أغلبية الجمعية العامة للاتحاد العراقي للفروسية".