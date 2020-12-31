بسبب العنصرية.. الاتحاد الانجليزي يوقف كافاني ثلاث مباريات

وبعد نهاية المباراة، رد كافاني على أحد أصدقائه الذي هنأه على تألقه وتسجيله هدفين وصناعة آخر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وقال له: "شكرًا نيجريتو".ولكن تم فتح تحقيقًا على الفور من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن كلمة "نيجيرتو"، حيث تدل على التمييز العنصري من أصحاب البشرة السمراء، وهو ما اعُتبر إهانة وإساءة.وبعد انتهاء التحقيقات، قرر الاتحاد الإنجليزي توقيع عقوبة الإيقاف بـ3 مباريات على كافاني وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بعد اعتراف الأوروجوياني بالتهم المنسوبة إليه، وهي أن منشوره يدل على الإهانة والإساءة العنصرية غير اللائقة، ويؤدي إلى تشويه سمعه اللعبة، سواء كانت إشارة صريحة أو ضمنية إلى اللون أو العرق أو الأصل.بذلك يغيب كافاني عن مباريات أستون فيلا (دوري إنجليزي يوم 1 يناير)، مانشستر سيتي (كأس الرابطة الإنجليزية يوم 6 يناير) واتفورد (كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 9 يناير).ويعود المهاجم إلى مباريات مانشستر يونايتد عند مواجهة بيرنلي في الجولة الأولى المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 يناير.