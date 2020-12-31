وزير الشباب والرياضة يهنئ العراقيين بحلول العام الجديد 2021

وقال الوزير درجال في بيان "ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنؤكد فيها أننا في الوقت الذي نعيش فيه تداعيات الجائحة والظروف الإقتصادية الصعبة، لكن هذا لن يثنينا عن تحقيق طموحاتنا واهدافنا التي نسعى إليها، لذا نجدد العهد لكم على المضي قُدماً في مسيرة الإعمار لإكمال المنشآت والمشاريع الرياضية والشبابية وإنجازها في بغداد والمحافظات، فضلاً عن تقديم كل أنواع الدعم للأندية والإتحادات الرياضية ولشباب العراق الذين نُعولُ عليهم في بناء الوطن، من خلال إستثمار طاقاتهم وتحقيق رغباتهم في العيش الرغيد، عبر توفير فرص العمل المناسبة لهم".وأضاف ان "التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي البطل والحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية بمختلف مسمياتها كانت المحطةُ الأبرز في تحقيقِ النصرِ على قوى الإرهاب بسواعدهم وتضحياتهم، وإن شاء الله سيكون 2021 عامَ الانتصار والرفاهية والتقدم والإزدهار".وختم الوزير درجال بالقول: "أرجو أن يكون العام الجديد عام بركة وأمن وسلام سائلاً المولى عَزً وجَلْ أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ويحفظ العراق من كل سوء ومكروه، ويُعِيدَ هذه المناسبة على بلدنا بالخير والرخاء، ويتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبنا الأبي من تقدم وازدهار".