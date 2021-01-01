الصقور تضرب شباك نفط ميسان بثلاثية في ممتاز الكرة
ارتقى القوة الجوية الى وصافة ترتيب الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بعد فوزه على نفط ميسان 3-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الاسبوع الـ12.
ولم تنتظر كتيبة الصقور طويلاً حتى تمكنت من تسجيل الهدف الاول عن طريق ايمن حسين في الدقيقة الرابعة، وبعد خمس دقائق عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني.
بعد الهدفين المبكرين، اجتهد نفط ميسان للعودة بالنتيجة واستطاع ان يقلص الفارق الى هدف واحد بعدما سجل هدفاً عن طريق اللاعب علي حلو في الدقيقة 40.
لكن حلو سجل بالخطأ في مرماه مضيفاً الهدف الثالث للصقور في الدقيقة 51.
وبهذا الفوز، ارتقى القوة الجوية الى وصافة الترتيب العام برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 18.
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