ادارة الزوراء: الايام القادمة ستشهد اختيار المدرب الافضل للنوارس

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الزوراء معروف عنها اداره نموذجية تتعامل بشكل احترافي في اختياراتها للكوادر التدريبية ولا تتأثر بالضغط الاعلامي الذي يتخذه البعض من اجل غايات معروفة".واوضح ان "الادارة لديها لجنة فنية مسؤولة عن اختيار المدربين أو اللاعبين وبالتنسيق المشترك مع الهيأة الادارية".وبين ان "الخيارات الموجودة من المدربين سواء كانت محلية أو اجنبية هي محط احترام لدينا والايام القادمة ستشهد الاختيار الافضل للنوارس".