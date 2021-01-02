التعادل الايجابي يتسيد مشهد مباراة النفط وأربيل
تسيد التعادل الايجابي 1-1 المشهد في مباراة النفط واربيل في دوري الكرة الممتاز. اليوم السبت.
واقيمت المواجهة لحساب الاسبوع الثاني عشر من المسابقة على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.
وافتتح النفط النتيجة عن طريق اللاعب احمد سرتيب في الدقيقة 55 ليعدل اربيل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق اكام ابراهيم.
وصل رصيد النفط بهذا التعادل الى النقطة 16 في المركز الثامن بينما اصبح رصيد اربيل 14 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي مباراة اخرى، تعادل أمانة بغداد امام زاخو من دون اهداف.
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