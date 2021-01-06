احجز مقعدك امام التلفاز.. وجبات كروية دسمة في العراق وأوروبا اليوم

وفي إيطاليا، يحل نادي يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على متصدر الدوري الإيطالي ميلان ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، بينما يسعيان السيتي ويونايتد لحجز مقعد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.الدوري العراق الممتاز:14:00 النفط X الشرطة14:00 الصناعات X نفط الوسط14:00 الكرخ X القوة الجوية16:15 النجف X الكهرباء16:15 الزوراء X الديوانيةكأس الرابطة الإنجليزية22:45 مانشستر يونايتد X مانشستر سيتيالدوري الإسباني23:00 أتلتيك بلباو X برشلونةالدوري الإيطالي17:00 سامبدوريا X إنتر ميلان22:45 ميلان X يوفنتوسالدوري الفرنسي23:00 سانت إتيان X باريس سان جيرمان