وضع حجر الأساس لملعب دولي يتسع لأكثر من 14 الف متفرج في السليمانية

وضع حجر الأساس لملعب دولي يتسع لأكثر من 14 الف متفرج في السليمانية
وضع رئيس نادي نوروز الرياضي شيخ لاهور شيخ جنگي، حجر الأساس لملعب ستاديوم نوروز الرياضي في محافظة السليمانية.
ويتسع الملعب الدولي الجديد لـ 14500 متفرج بقيمة 12 مليون دولار من الاموال الخاصة بنادي نوروز الرياضي و بتنفيذ شركة تركية متخصصة في بناء الملاعب الدولية.
وباشرت الشركة المنفذة بإنجاز أسس البناء في الارض المخصصة لإنشاء الملعب اذ من المؤمل ان ينجز ملعب ستاديوم نوروز الدولي في اقل من سنتين.
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