وزير النقل يعد بـ"دعم مختلف" للنوارس

وقال الناطق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، استقبل اليوم الهيئة الادارية لنادي الزوراء والكادر التدريبي الجديد في مقر الوزارة".واوضح رشيد ان "اللقاء كان مثمراً مع الوزير ووعد بمواصلة الدعم المادي والمعنوي للنادي وخصوصا مشاركة نادي الزوراء في دوري ابطال اندية اسيا".واضاف ان "الوزير وعد بحضور مباريات الزوراء وقال انه سيدعم الزوراء بشكل مختلف في موسم 2021 الحالي".