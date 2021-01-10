بنيان: نأمل بمواجهة الامارات على أرض العراق

وقال بنيان في تصريح نشره الاتحاد الاماراتي بكرة القدم انه "اتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة لتوجيهاته ودعمه ورعايته لمعسكرات المنتخبات العراقية التي تُقام في بلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة وتربطنا بها علاقات تاريخية عظيمة".وأشار إياد بنيان إلى أن "توقيع اتفاقية التعاون سيكون له صدى كبيرة على نشاط كرة القدم العراقية بشكل عام والشارع الرياضي العراقي خاصة وأنها اللعبة ذات الشعبية الأولى في بلادنا ، ونأمل في الاستفادة من تبادل الخبرات بين الاتحادين الشقيقين".وأضاف ان "منتخب الإمارات من المنتخبات العربية والآسيوية القوية ، ونتمنى له ولمنتخبنا العراقي التوفيق والنجاح في استعداداتهما لاستحقاقات اذار المقبل ، ونأمل في استضافة ومواجهة منتخب الإمارات على أرض العراق في المستقبل القريب بإذن الله".ووقعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، اليوم، في مقر الاتحاد في دبي، حيث تتيح الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة.