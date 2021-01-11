اتحاد الملاكمة يوافق على مشاركة نادي الحسين في بطولة العراق للمتقدمين

واعرب امين سر الاتحاد علي عبدالزهرة في بيان للاتحاد عن "سعادته بعودة المياه الى مجاريها مع فريق الحسين احد الفرق المهمة والمتميزة في العراق بعد ان حصلت بعض الخلافات في وجهات النظر مقدما شكره الى جميع الاشخاص الذين تدخلوا لرأب الصدع واذابة جبل الجليد بين النادي والاتحاد سيما من رؤساء الاندية والشخصيات الرياضية والاعلامية".واشار عبدالزهرة الى ان "قرار العقوبة يخص ممثل النادي دونا عن كيانه ولا نسمح للمتربصين ان يعكروا صفو العلاقة مع النادي ورياضيه سيما ممن يحاولون العودة الى الاضواء من خلال اتحاد الملاكمة".