يونس محمود: سأبقى بعيداً عن السياسة.. لن أرشح في الانتخابات

اكد النجم الدولي السابق يونس محمود، انه سيبقى بعيداً عن السياسة ولا يفكر بالترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال محمود في حديث لبرنامج "صدى الملاعب"، إن "هناك عقبات كثيرة في طريق الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، لكن مشروع الترشح لانتخابات الاتحاد مازال قائماً كوننا رياضيون ونعلم ما تحتاجه الكرة العراقية وتواجدي كرئيس لنادي الجامعة، جاء لأني اود ان اقدم خدمة للشباب".

واوضح ان "قانون الاتحادات الرياضية فيه بعض المشكلات ونحن ندفع باتجاه اقرار القانون في البرلمان بعدها سنمضي بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة".

واضاف أن "عمل الهيئة التطبيعية يشوبه بعض التخبطات ولكن نستطيع القول ان نسبة نجاحهم 70%، يجب توسيع قاعدة لاعبي المنتخب الوطني والبحث عن لاعبين جدد في المحافظات لرفد المنتخبات الوطنية".

وعن امكانية ترشحه للانتخابات السياسية المقبلة، أكد محمود أن "انا بعيد عن السياسة، لن ارشح وليس لدي طموح الترشح للسياسة في المستقبل".