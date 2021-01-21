إدارة زاخو : أحمد صلاح لن يغادر اسوار النادي

اكد مصدر مقرب من إدارة نادي زاخو اليوم الخميس ان إدارة الفريق استطاعت اقناع المدرب احمد صلاح بالعدول عن تقديم الاستقالة .



وأضاف المصدر ان الإدارة اجتمعت مع صلاح بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق قبل يومين، وذلك لأسباب شخصية.

وكان صلاح قد طلب كل من هيثم متعب ومازن عبد الستار وغانم إبراهيم بمواصلة العمل، وتحقيق نتائج تسعد الإدارة والجماهير.

يذكر أن زاخو يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 23 نقطة، مبتعدا عن الصدارة بفارق 5 نقاط.