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إدارة زاخو : أحمد صلاح لن يغادر اسوار النادي

رياضة

2021-01-21 | 14:00
إدارة زاخو : أحمد صلاح لن يغادر اسوار النادي
209 مشاهدة

اكد مصدر مقرب من إدارة نادي زاخو اليوم الخميس ان إدارة الفريق استطاعت اقناع المدرب احمد صلاح بالعدول عن تقديم الاستقالة .

وأضاف المصدر ان الإدارة اجتمعت مع صلاح بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق قبل يومين، وذلك لأسباب شخصية.
وكان صلاح قد طلب كل من هيثم متعب ومازن عبد الستار وغانم إبراهيم بمواصلة العمل، وتحقيق نتائج تسعد الإدارة والجماهير.
يذكر أن زاخو يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 23 نقطة، مبتعدا عن الصدارة بفارق 5 نقاط.
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