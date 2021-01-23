اسامة رشيد يوقع للدوري التركي

وقع لاعب المنتخب الوطني اسامة رشيد، عقدا احترافيا مع نادي غازي عنتاب التركي قادما من ناد نادي سانتا كلارا البرتغالي.



وعبر رشيد عن سعادته الكبيرة بالتوقيع مع صاحب المركز الرابع في الدوري التركي صفوف نادي غازي عنتاب، مؤكدا انه سيكمل مشواره في التالق بعالم الاحتراف بعد تالقه مع ناديه السابق في الدوري البرتغالي.

واحترف اسامة رشيد مع نادي سانتا كلارا البرتغالي لثلاثة مواسم متتالية ليكون هو القائد في الموسم الاخير كما سجل 25 هدفا معه، كما كانت له تجربة احترافية مع ناد لوكو موتيف بلوفيديف الفرنسي.