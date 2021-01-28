عماد محسن يوقع للعب مع نفط الوسط

وذكر المكتب الاعلامي للنادي ان "اللاعب عماد محسن عبر عن سعادته لانضمامه الى نفط الوسط ويقول انه هو فريق كبير وعريق ويمتلك قاعدة جماهيرية ويتمنى تقديم الافضل للفريق".ويعتبر عماد محسن اولى صفقات العندليب خلال موسم الانتقالات الشتوية.وكانت ادارة الفريق قد سمت كادر تدريبي جديد بقيادة عبد الغني شهد خلفا للمدرب جمال علي.