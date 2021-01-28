عماد محسن يوقع للعب مع نفط الوسط
أعلن المكتب الاعلامي لنادي نفط الوسط عن تعاقد ادارة الفريق مع اللاعب عماد محسن خلال الانتقالات الشتوية لتمثيل الفريق في الموسم الكروي الممتاز الحالي.
وذكر المكتب الاعلامي للنادي ان "اللاعب عماد محسن عبر عن سعادته لانضمامه الى نفط الوسط ويقول انه هو فريق كبير وعريق ويمتلك قاعدة جماهيرية ويتمنى تقديم الافضل للفريق".
ويعتبر عماد محسن اولى صفقات العندليب خلال موسم الانتقالات الشتوية.
وكانت ادارة الفريق قد سمت كادر تدريبي جديد بقيادة عبد الغني شهد خلفا للمدرب جمال علي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا