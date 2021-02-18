هالاند: هاتريك مبابي ضد برشلونة ألهمني في مباراة إشبيلية

قال إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إن ثلاثية كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مرمى برشلونة ألهمته لتسجيل هدفين في مرمى إشبيلية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأبلغ المهاجم النرويجي الصحفيين انه من الجيد تسجيل الهدفين، وصناعة آخر في دوري أبطال أوروبا ، مقدما الشكر لمبابي الذي حفزه "بحسب قوله" على التسجيل ، وأضاف ان احراز ثلاثة أهداف خارج ملعب دورتموند امر مهم لكن يجب أن نهاجم في أرضنا أمام إشبيلية للاستمرار في البطولة".

ورفع هالاند رصيده إلى 18 هدفا في 13 مباراة في دوري الأبطال وأصبح في طريقه لتجاوز مبابي كأكثر لاعب أحرز أهدافا في البطولة قبل بلوغ 21 عاما.

وخطف الفرنسي مبابي الأنظار مساء الثلاثاء عندما أحرز ثلاثة أهداف في الفوز الكبير 4-1 على برشلونة لكن هالاند ترك بصمته بهدفين رائعين في انتصار دورتموند 3-2 في إشبيلية.