فيديو : هالاند يسجل هدفا بمقصية رائعة

توهج النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، من جديد بتسجيله هدفين لفريقه بوروسيا دورتموند خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة على شالكة لحساب مباريات الدوري الالماني ، حيث سجل احد اهدافه بمقصية رائعة .

ورفع "الفتى الذهبي" هالاند رصيده إلى 17 هدفا، بالرغم من غيابه عن عدد من المباريات بسبب الإصابة، معززا موقعه في المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي "البوندسليغا"، ومقلصا الفارق إلى هدف بينه وبين صاحب مركز الوصافة البرتغالي أندريا سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

بينما يتربع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على عرش صدارة الهدافين برصيد 26 هدفا.

وحقق بوروسيا دورتموند أول انتصار له بعد هزيمة وتعادل، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب "البوندسليغا".