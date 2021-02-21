لجنة المسابقات ترد على طلب الزوراء تأجيل مباراته أمام الشرطة

ردت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاحد، على طلب إدارة نادي الزوراء بتأجيل مباراة فريقها الكروي أمام فريق الشرطة في الجولة العشرين من دوري الكرة الممتاز.



وقالَ رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، "إشارة الى كتاب نادي الزوراء في 20 شباط 2021 المتضمن طلب تأجيل مباراته أمام نادي الشرطة المقرر إقامتها يوم الاربعاء المقبل، اجتمعت لجنة المسابقات، اليوم، وقررت عدم الموافقة على تأجيل المباراة حفاظا على انسيابية الدوري، والتزاما بالمواعيد المقررة لانتهائه في وقته المحدد".

وأشارَ عوفي إلى أن "المسابقات تنظر لجميع الأندية بعين واحدة، وهدفها إكمال الدوري في موعده المحدد دون أي تأجيلات".