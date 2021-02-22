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المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز تنطلق غدا بـ 6 مواجهات

رياضة

2021-02-22 | 05:49
المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز تنطلق غدا بـ 6 مواجهات
319 مشاهدة

من المقرر ان تنطلق ،يوم غد الثلاثاء، منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة 6 مواجهات.

ففي اولى لقاءات الجولة يحتضن ملعب التاجي مباراة القوة الجوية بطل المرحلة الأولى ومضيفه فريق نادي الكهرباء ، فيما يستضيف ملعب الساحر احمد راضي لقاء نادي الكرخ مع ضيفه زاخو ، ويجمع اللقاء الثالث فريقي الصناعات الكهربائية مع نادي النفط على ملعب الصناعة ، كما يلاقي نادي السماوة على ملعبه فريق نفط الوسط ، وستجري المواجهات الاربعة عند الساعة الثانية من بعد الظهر .
وفي خامس المباريات يلعب نفط ميسان مع ضيفه فريق نادي القاسم في الساعة الرابعة والربع ، على ان يضيف نادي النجف فريق الديوانية على ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والنصف .
هذه ويتصدر فريق القوة الجوية الدوري برصيد 41 نقطة يليه الزوراء 36 نقطة والشرطة بالمركز الثالث بنفس الرصيد مع الزوراء ويتخلف عنه بفارق الأهداف.
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