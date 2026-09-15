رقعة المعارضة الأوروبية تتسع.. إنفانتينو يواجه رفض اتحاد جديد لقيادة "الفيفا"

وقال جاجاتسيس للصحفيين اليوم الثلاثاء: "اتخذ الاتحاد اليوناني لكرة القدم موقفا واضحا ضد ترشح ".وأضاف "شهدنا خلال أمورا غير مقبولة بالنسبة للرأي العام الكروي".وتابع "تم طرح برنامج لبيع الحقوق الخاصة بكأس العالم، ونحن نعارضه بشكل واضح، لذلك سحبنا دعمنا لرئيس ".ويأتي هذا الموقف ليؤكد تشكل جبهة أوروبية موحدة وموسعة في مواجهة رئيس "الفيفا" الحالي إنفانتينو، تنادي بالإصلاح وتغيير الإدارة الحالية.وجاءت تصريحات جاجاتسيس عقب اجتماع لـ"اليويفا" في سالونيك ، حيث أقيمت مباراة كرة قدم خماسية بين عدد من أساطير اللعبة ⁠في وسط المدينة، ضمن فعاليات للترويج لبرنامج اليويفا لزيادة شعبية الرياضة وتعزيز قاعدة الممارسين لها.كما حضر رئيس اليويفا هذه الفعالية لكنه لم يدل بأي تصريحات لوسائل الإعلام.ويتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة منذ كشفه عن مقترح لبيع حصة تجارية من كأس العالم لمستثمرين خارجيين.وأثار المقترح معارضة واسعة، إذ كان والاتحاد الآسيوي واتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) من بين الجهات التي دعت إلى تغيير قيادة الفيفا.وسرعان ما تراجع الفيفا عن الخطة واعتذر للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبتها.وكان اليويفا من أشد منتقدي إنفانتينو، ‌مؤكدا أن ⁠تغيير القيادة أصبح ضرورة في ظل تراجع الثقة في رئيس الفيفا، الذي يعتزم الترشح لولاية جديدة في مارس المقبل.وكانت اتحادات كرة القدم في عدة دول أوروبية بينها فنلندا، السويد، ، وويلز، اعلنت رسميا رفع يدها عن دعم إنفانتينو، مؤكدة رفضها لإعادة انتخابه لرئاسة (فيفا).ولا يوجد حتى الآن مرشح بارز يحظى بإجماع واسع لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات التي ستقام في مارس 2027.