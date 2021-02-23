وزير الشباب يعلق على أحداث ملعب النجف: سيتم محاسبة المتسبب

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، أنه سيتم محاسبة المتسبب بما حدث في ملعب النجف اليوم.

وادى انقطاع التيار الكهربائي في ملعب النجف الى توقف مباراة فريقي النجف والديوانية عند الدقيقة الثالثة والثلاثين ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال درجال في اتصال هاتفي اجراه الزميل طه ابو رغيف، إنه "سيتم محاسبة المتسبب بما حدث من خلل بملعب النجف وتم الاتفاق مع محافظ وادارة النجف على منح الملعب خط خاص اثناء المباريات ولكن تفاجأنا بانقطاع الكهرباء".

وأضاف أن "جميع الملاعب غير متوفر بها نظام خزن الطاقة (ups) وهذا ما تسبب بتأخر اعادة تشغيل الانارة لان الكهرباء عادت بعد دقائق"، مشيراً الى أنه وجه بـ"توفير هذه الاجهزة مهما كانت تكلفتها تفادياً لمثل هذا الخلل".

وتابع "على الرغم من توجيهنا للاندية بتحمل تكاليف الگاز فقط اثناء المباريات ولكنها ما زالت تشكو من عدم توفر الاموال".