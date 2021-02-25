الحظر الصحي يجمد نشاطات بناء الاجسام في العراق

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد بناء الاجسام هشام الواني في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد بناء الاجسام، طلب استثناء نشاطات الاتحاد من اجراءات حظر التجوال مقابل تطبيق الاجراءات الوقائية".واوضح أن "طلب الاتحاد قوبل بالرفض بالرغم من التعهدات والضمانات التي قدمناها"، مبيناً أن "بطولة الصالات الاهلية الاولى ستقام فور انتهاء حظر التجوال مباشرة".وفيما يخص بطولة الكلاسيك والفيزك، قال الواني، إن "البطولة ستنطلق في نهاية شهر اذار المقبل بموعدها المثبت مسبقاً وسننتظر وضع حظر التجوال قبل اصدار أي قرار بهذا الشان".