هالاند يتخذ قرارا نهائيا بشأن وجهته الجديدة

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن هالاند يرغب في الانتقال لريال مدريد في حزيران المقبل.ومن المعروف، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل صيف 2022 ، وبالتالي، إذا أراد ريال مدريد تحقيق رغبة هالاند وحسم الصفقة هذا الصيف، فعليه أن يلبي طلبات دورتموند.ويرتبط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعلاقة وطيدة مع مسؤولي دورتموند، وهو ما قد يسهل من حسم الصفقة.وتألق هالاند بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع دورتموند، وأصبح هدفًا لعمالقة أوروبا في الصيف المقبل.