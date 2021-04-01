بالفيديو: نجم ليفربول يصاب في الأنف بعد تورطه في مشاجرة عنيفة

شهدت مباراة المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الكرواتي، في دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما، أمس الأربعاء، مشادات عنيفة واشتباكات بين لاعبي المنتخبين.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين أحرزهما إيبيريشي إيز من ركلة جزاء، ونجم خط وسط نادي ليفربول، كورتيس جونز، في الدقيقتين 12، و74، وكانت هذه النتيجة تكفي المنتخب الإنجليزي لحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، لكنه تعرض لنكسة في اللحظات الأخيرة، بتلقي شباكه هدفا "قاتلا" في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز "الأسود الثلاثة" 2-1.

Curtis Jones got into an altercation after Croatia eliminated England from the U-21 European Championship 😳 pic.twitter.com/zFfyDlvTo1 — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021



وبهذه النتيجة ودع المنتخب الإنجليزي البطولة بفارق الأهداف عن المنتخب الكرواتي، الذي صعد إلى جانب البرتغال، متصدر المجموعة الرابعة.



وأثناء احتفال لاعبي كرواتيا بالتأهل، دخل كورتيس جونز في مشادة قوية مع الظهير الأيسر لكرواتيا دوماجوج براداريتش، الذي تدخل زملاؤه على الفور ووقعت مشادة كبيرة بين الطرفين. وبهذه النتيجة ودع المنتخب الإنجليزي البطولة بفارق الأهداف عن المنتخب الكرواتي، الذي صعد إلى جانب البرتغال، متصدر المجموعة الرابعة.وأثناء احتفال لاعبي كرواتيا بالتأهل، دخل كورتيس جونز في مشادة قوية مع الظهير الأيسر لكرواتيا دوماجوج براداريتش، الذي تدخل زملاؤه على الفور ووقعت مشادة كبيرة بين الطرفين.

Curtis Jones couldn't hold back his anger at full-time as England U21's crashed out of the Euros 🤬 pic.twitter.com/7oMCkO2Pxt — Football Daily (@footballdaily) March 31, 2021

وبعد أن تم فض الاشتباك الأول، عاد كورتيس جونز إلى الملعب، وتشاجر مع لاعبي كرواتيا مرة أخرى، ما أدى إلى إصابته بنزيف في الأنف، كما نال بطاقة حمراء.