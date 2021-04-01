الزوراء يهزم نفط البصرة بهدفين نظيفين

تمكن فريق نادي الزوراء لكرة القدم، اليوم الخميس، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق نادي نفط البصرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.



وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز الزوراء بهدفين دون مقابل، وسجل الهدف الاول اللاعب علاء عبد الزهرة بالدقيقة 30 من زمن الشوط الاول، بينما جاء الهدف الثاني في نفس الشوط بالدقيقة 42 عن طريق اللاعب محمد رضا.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده من النقاط ليصل الى النقطة 48 بالمركز الثاني مؤقتاً، متقدماً على نادي النجف الذي يشاركه نفس المركز بالأهداف، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 28 بالمركز الثالث عشر.