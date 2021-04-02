اليوم.. مباريات الجولة السادسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز

تجري اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

ففي الساعة الثالثة عصرا تقام ثلاث مواجهات، يلاقي فيها فريق نادي زاخو في ملعبه ضيفه فريق نادي الحدود، وسيكون ملعب الكفل مسرحاً للقاء فريق نادي القاسم والمتصدر فريق نادي القوة الجوية.



وسيواجه فريق نادي النفط في ملعب التاجي ضيفه فريق نادي نفط الوسط، بينما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي السماوة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.