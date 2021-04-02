الشرطة يقسو على ضيفه السماوة بسباعية نظيفة

وسجلت سباعية الشرطة عن طريق اللاعبين جيلمين ريفاس هدفين في الدقيقتين (18، 34)، وعلي حصني في الدقيقة 26، لينتهي شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.وفي شوط المباراة الثاني، سجل اللاعب سعد ناطق الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 55، ثم رافايل سيلفا في الدقيقة 75، بعدها سجل اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 79، ليختم شريط الأهداف اللاعب عمار غالب عند الدقيقة 91.وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى وصافة الدوري الممتاز، فيما بقي نادي السماوة يقبع في أخر ترتيب الدوري.