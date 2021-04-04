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بالفيديو: هدف بـ"مقصية عالمية" على طريقة "كريستيانو رونالدو"

رياضة

2021-04-04 | 03:06
بالفيديو: هدف بـ"مقصية عالمية" على طريقة "كريستيانو رونالدو"
1,734 مشاهدة

أحزز مهاجم فريق سبيزيا الإيطالي، دانييلي فيردي، هدفا عالميا في مرمى مضيفه لاتسيو (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأدرك دانييلي فيردي التعادل لفريقه، بحلول الدقيقة 73 بتسديدة "مقصية" رائعة، على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
 
فقد أحرز الدون رونالدو في مثل هذا اليوم من العام 2018، هدفين بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس (3-0) في دوري الأبطال، أحدهما بـ"مقصية خرافية" عندما حلق "صاروخ ماديرا" في سماء تورينو وسدد كرة في شباك الأسطورة جانلويجي بوفون، جعل جماهير "اليوفي" تصفق له بحرارة، في معقله "أليانز ستاديوم".
بينما سجل هدفي "نسور" لاتسيو كل من لاعب خط الوسط الإيطالي مانويل لاتزاري، والمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، في الدقيقتين (56، و88 من ضربة جزاء) على الترتيب.
ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 52 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وتقدم إلى المركز السادس، متجاوزا بفارق نقطة جاره روما، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساسولو بهدفين لكل منهما.

في المقابل تجمد رصيد سبيزيا عند 29 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

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