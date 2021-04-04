كريستيانو رونالدو يبتعد في صدارة هدافي الدوري الايطالي

ورفع الدون رصيده الى 24 هدفا متقدما على مطارده المباشر رويلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان الذي سجل هدف الفوز لفريقه على بولونيا (1-0)، ليصل إلى هدفه رقم 20.وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الايطالي لكرة القدم"1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) : 24 هدفا2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) : 20 هدفا3- لويس مورييل (أتالانتا) : 18 هدفا4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) : 15 هدفا4- سيمون نوانكو (كروتوني) : 15 هدفا5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) : 14 هدفا