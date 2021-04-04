عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام (2021) وقانون الانتخابات

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الهيأة التطبيعية ألقى كلمةً رحبَ فيها بحضور وفد ممثلي الاتحاد الآسيوي، واستعرض بنيان، في كلمته، عمل التطبيعية للفترة الماضية، وأبرز الانجازات التي تحققت، وتمنى للحضور الموفقية والنجاح في المؤتمر بما يخدم مصلحة الكرة العراقية والعمل المستقبلي لاتحاد الكرة".واضاف البيان انه "تمَ التصويت بالإجماع على النظام الأساسي لعام (2020-2021)، وعلى القانون الانتخابي بجميع مواده، وجرت أحداث المؤتمر بانسيابية عالية، وسادت الأجواء المصلحة العامة بغية الوصول إلى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد المقبل المقرر إقامتها في شهر حزيران من العام الحالي، تسبقها انتخابات الاتحادات الفرعية".