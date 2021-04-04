اتحاد الكرة السعودي يغازل القوة الجوية: "هلا بيكم هلا"

وقال الاتحاد في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "بعثة فريق القوة الجوية العراقي تصل جدة لمواجهة فريق الوحدة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا".وأضاف الاتحاد "هلا بيكم هلا .. وبجيتكم هلا".ووصلت بعثة فريق القوة الجوية، اليوم، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، استعدادًا لمواجهة الوحدة، في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.ومن المقرر أن يتلقي القوة الجوية مع الوحدة، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بمكة المكرمة.وسيتأهل الفائز إلى المجموعة الثانية، رفقة أندية الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، وتركتور سازي تبريز الإيراني، التي سيستضيفها الشارقة.